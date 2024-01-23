Kayseri dikkat 5 ilçeye uyarı geldi

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin, Ebiç mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre, Barbaros mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,
Bugün 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesine,
Bugün 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Bostanlık, Kevenağıl, Karaören, Güzelsu, Avşarsöğütlü, Melikören mahallelerine,
Yarın 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent, Germir mahallelerine,
Yarın 13.40 ila 16.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Çardaklı, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey, Cumhuriyet mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.