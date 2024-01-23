23 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“SAMET ECZANESİ - BATTALGAZİ
ATATÜRK (KIŞLA) CADDESİ, NO: 49/B, HAYAT HASTANESİ YANI
24 SAAT AÇIK
DERMAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
SİVAS CADDESİ, ZAFER BENZİNLİK YANI, NO: 40, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
ANIL ECZANESİ - YEŞİLYURT
TURGUT ÖZAL BULVARI, HASTANE KARŞISI, ÜST GEÇİT YANI, NO: 13/A
24 SAAT AÇIK
TAŞDEMİR ECZANESİ - YEŞİLYURT
GEDİK MAHALLESİ, YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.