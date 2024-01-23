- Sağlık

23 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“SAMET ECZANESİ - BATTALGAZİ

ATATÜRK (KIŞLA) CADDESİ, NO: 49/B, HAYAT HASTANESİ YANI

24 SAAT AÇIK

DERMAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

SİVAS CADDESİ, ZAFER BENZİNLİK YANI, NO: 40, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

ANIL ECZANESİ - YEŞİLYURT

TURGUT ÖZAL BULVARI, HASTANE KARŞISI, ÜST GEÇİT YANI, NO: 13/A

24 SAAT AÇIK

TAŞDEMİR ECZANESİ - YEŞİLYURT

GEDİK MAHALLESİ, YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK”

 

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23 Oca 2024 - 11:00 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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