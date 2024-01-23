Bakanlık açıkladı Özel eğitim destekleri artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 23 Ocak 2024 tarihi itibarı ile özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarı güncellendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için aylık bin 314 TL olarak belirlendi.
Yayımlanan karar ise şu şekilde:
“580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için aylık bin 314 TL olarak belirlenmiştir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.