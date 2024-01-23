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Bakanlık açıkladı Özel eğitim destekleri artırıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarı güncellendi. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ücretlerde değişikliğe gidildi. İşte ayrıntılar.

Bakanlık açıkladı Özel eğitim destekleri artırıldı mask
Bakanlık açıkladı Özel eğitim destekleri artırıldı
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 23 Ocak 2024 tarihi itibarı ile özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarı güncellendi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için aylık bin 314 TL olarak belirlendi.

Yayımlanan karar ise şu şekilde:

“580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için aylık bin 314 TL olarak belirlenmiştir”
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23 Oca 2024 - 10:51 - Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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