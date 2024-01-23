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Malatya dikkat 5 ilçede kesintiler saatler sürecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya dikkat 5 ilçede kesintiler saatler sürecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Deregezen, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, İçmece, Morhamam, Aşağısülmenli, Yeni, Bahçelievler, Tepebağ, Karaca, Eskiarapgir,  Boğazlı, Yukarısülmenli, Asar, Dolaylı, Boztepe, Alhasuşağı, İsaköy, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Narmikan, Tarlacık, Çiftlik, Yürektaşı, Çavuşköy, Asmaca, Güveçli, Parçikan, Boyaca, Doydum, Meşeli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Bozan, Armutlu, Ballıkaya, Yeniköy, Karahüyük, Akören, Eymik, Kızık, Kuruttaş, Güngören, Kömürlük, Gökağaç, Göçeruşağı, Şotik, Çayırlı, Kızıluşağı, Koyuncu, Konakbaşı, Ambarcık, Karababa, Gümüşlü, Yoncalı, Koçak, Sugeçti, Çakmak, Eğribük mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Gülenköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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23 Oca 2024 - 10:42 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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