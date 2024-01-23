Malatyalılar sıkı giyinin Termometreler düşüyor

Meteoroloji Müdürlüğü sıfırın altında seyreden asgari (Minimum) sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu 6 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu 2 derece,

Arguvan: Çok bulutlu 4 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu 6 derece,

Darende: Çok bulutlu 6 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu 4 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu 6 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu 4 derece,

Kale: Çok bulutlu 5 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu 4 derece,

Pütürge: Çok bulutlu 4 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu 7 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu 5 derece”