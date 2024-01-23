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Malatyalılar sıkı giyinin Termometreler düşüyor

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatyalılar sıkı giyinin Termometreler düşüyor mask
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Meteoroloji Müdürlüğü sıfırın altında seyreden asgari (Minimum) sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu 6 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu 2 derece,

Arguvan: Çok bulutlu 4 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu 6 derece,

Darende: Çok bulutlu 6 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu 4 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu 6 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu 4 derece,

Kale: Çok bulutlu 5 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu 4 derece,

Pütürge: Çok bulutlu 4 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu 7 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu 5 derece”

 

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23 Oca 2024 - 10:34 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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