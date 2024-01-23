Yapay zekânın ‘uzaya giden Malatyalı’ tasviri

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tüm ülkenin gündeminde. Gezeravcı’nın uzaya giderken yanında endemik Schrenkiella Parvula bitkisini götürmesi de, diğer tüm detaylar gibi çok konuşuldu ve sempatik espriler yapıldı? Peki, bir Malatyalı uzaya gitseydi yanında ne götürürdü?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı herkesin gündeminde. Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü “İstikbal göklerdedir” oldu.

Uzayda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek olan Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak ve bazı deneyler gerçekleştirecek.

Üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 deney, TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi. Bu deneyler arasında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmalar bulunuyor.

YANINDA O ENDEMİK BİTKİYİ GÖTÜRDÜ

Alper Gezeravcı, uzayda gerçekleştireceği ve daha sonra Türkiye'de devam edecek olan 'Extremophyte' adlı deneyde kullanılmak için Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisini de yanında götürdü.

BİR MALATYALI UZAYA GİTSEYDİ YANINDA NE GÖTÜRÜRDÜ?

Gezeravcı’nın uzaya giderken yanında endemik Schrenkiella Parvula bitkisini götürmesi de, diğer tüm detaylar gibi çok konuşuldu ve sempatik espriler yapıldı? Peki, bir Malatyalı uzaya gitseydi yanında ne götürürdü?

KİRAZ, KAYISI…

Yapay zeka ile hazırlanan bir görsel bu sorunun cevabını açıkladı. Buna göre, bir Malatyalı uzaya gitseydi yanında Yeşilyurt’un Dalbastı kirazını, meşhur kayısısını mutlaka götürürdü. Sadece sempatik bir yaklaşımı temsil eden bu görsel herkesin beğenisini aldı.