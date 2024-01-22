22 Oca 2024 - 23:41 - Gündem

Nöbetçi eczaneye saldırı: Saldırgan genç ve babası tutuklandı

Amasya'da, bir çiğ köftecide çalışan bir kişi, kendisini kovalayan iki şahıstan kaçarak nöbetçi eczaneye sığındı. Ancak burada yaşanan olayda, saldırganlar eczaneyi kırarak içeri girdi ve eczane teknisyeni Emre Gökçe'ye bıçakla saldırdı.