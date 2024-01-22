Nöbetçi eczaneye saldırı: Saldırgan genç ve babası tutuklandı

Amasya'da, bir çiğ köftecide çalışan bir kişi, kendisini kovalayan iki şahıstan kaçarak nöbetçi eczaneye sığındı. Ancak burada yaşanan olayda, saldırganlar eczaneyi kırarak içeri girdi ve eczane teknisyeni Emre Gökçe'ye bıçakla saldırdı.
Olayın şokuyla kanlar içinde kalan Gökçe, yardım çağrısı yaparak polisi bilgilendirdi. Saldırganlar, polis ve bekçiler tarafından eczanenin önünde yakalandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtilirken, olayın detayları soruşturma kapsamında ortaya çıkarılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.