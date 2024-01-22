Iğdır-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu kar ve tipi nedeniyle kapanırken, birçok araç yolda kaldı.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı. Pamuk Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte tipi etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar nedeniyle yolun kapanması sonucu birçok araç yolda kalırken, uzun tır kuyrukları oluştu. Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ederken, Ağrı yönüne gitmek isteyen sürücüler geri döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.