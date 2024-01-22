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Iğdır-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

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Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu kar ve tipi nedeniyle kapanırken, birçok araç yolda kaldı.

Iğdır-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı mask
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Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu kar ve tipi nedeniyle kapanırken, birçok araç yolda kaldı.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı. Pamuk Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte tipi etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar nedeniyle yolun kapanması sonucu birçok araç yolda kalırken, uzun tır kuyrukları oluştu. Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ederken, Ağrı yönüne gitmek isteyen sürücüler geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Iğdır, Ağrı, Doğubayazıt, Ulaşım, araç, kar, Yağış, Pamuk Geçidi, kar yağışı

22 Oca 2024 - 23:36 - Gündem

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