Otomobil alt geçitte refüje çarptı

Elazığ’da alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kaza, Çayda Çıra Alt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada araçta hasar meydana geldi. Alt geçit kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanırken, otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı