Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cansız bedeni sahilde bulundu

Antalya'da 4 Ocak tarihinde kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cansız bedeni, son 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden biri olarak tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı inceleme sonucunda Elmas'a ait olduğu belirlenen ceset, baba Osman Elmas'ın DNA testi vermesiyle kesinleşti.

18 yaşındaki Merve Şevval Elmas, İstanbul'dan Antalya'ya üniversite eğitimi almak için gelmiş ve kaybolmuştu. 18 gün süren arama çalışmaları sonucunda sahil bölgesinde bulunan bir cansız bedenin Merve'ye ait olduğu teyit edildi. Baba Osman Elmas, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle derin üzüntü yaşadı. Osman Elmas,

"Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun Mervem’in mezarını çok görmedi bize. Allah bize sabır versin. Devletime ve Türk halkına da çok teşekkür ediyorum”

dedi.

Merve'nin cenazesi, İstanbul'da defnedileceği bilgisiyle babası tarafından yarın teslim alınacak. Ailenin acısı büyük, ve kamuoyu da onların başında.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı