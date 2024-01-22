Kayıp çocuk olayı: 15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Azat Aktaş'tan hala haber alınamıyor. Patnos'un Serhat Mahallesi'nde yaşayan Aktaş, çalıştığı iş yerinden eve gitmek için çıktıktan sonra bir daha görülmedi.

Çocuğun ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına rağmen Azat Aktaş'tan herhangi bir iz bulunamadı. En son güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Patnos Erciş çevre yolu Mevlana kantar civarında görüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, Aktaş'ın bulunması için çevredekilerin ve vatandaşların da yardımı isteniyor. Kaybolan çocuğa dair herhangi bir bilgiye sahip olanların yetkililere ulaşması önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı