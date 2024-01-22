22 Oca 2024 - 23:20- Gündem G:

İşçiler göçük altında kaldı: 1 ölü

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

İşçiler göçük altında kaldı: 1 ölü mask
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu. İlk belirlemelere göre olayda Ramazan Doğan (45) adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler küçük yaralar alarak kurtuldu. 

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde gerçekleşen bir inşaat çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Olayda Ramazan Doğan (45) adlı işçi yaşamını yitirirken, diğer işçiler ise küçük yaralar alarak kurtuldu.

Göçük anında olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek ve olası başka mağduriyetleri önlemek amacıyla inceleme başlattılar.

İnşaat ve benzeri çalışmalarda güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu vurgulanarak, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması beklenmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Oca 2024 - 23:20 - Gündem

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