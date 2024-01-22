Bıçaklı kavga: bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'laf atma' nedeniyle başladığı iddia edilen bir kavgada Medet Ferhan Şengün adlı kişi göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde meydana geldi.

İddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında 'laf atma' yüzünden bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün'ü göğsünden bıçakladı. Şengün, kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

33 yaşındaki Şengün'ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.B.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Şengün'ün cenazesi, İzmir'den memleketi Elazığ Doğukent Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, Takva Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı