Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 828 gram skunk maddesi ile 30 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18976803/malatyada-uyusturucuya-gecit-yok

Yarıyıl tatili başladı Yaşanan durgunluk dikkat çekti

Bugün itibari ile yarıyıl tatili başlarken Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki durgunluk dikkat çekti. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Malatya’daki vatandaşlar ise tatili çeşitli şekillerde değerlendirdi. Bazı vatandaşlar şehir dışındaki akrabalarını ziyaret ederken şehir dışından Malatya’ya gelen öğrenciler ise memleketlerine dönüş yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18977919/yariyil-tatili-basladi-yasanan-durgunluk-dikkat-cekti

Kira yardımı uzatılacak mı? Son 2 ay! AFAD ne dedi?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımının süresi ocak ayı itibari ile 10’uncu ayı doldurdu. Belirlenen şartlara göre bu yardım sadece 1 yıl boyunca verilecek. Peki, kira yardımı süresi uzatılacak mı? AFAD’ın bu konudaki ifadeleri ne?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18979283/kira-yardimi-uzatilacak-mi-son-2-ay-afad-ne-dedi

Deprem konutlarında sayılı günler son dokunuşlar Gözler ay sonunda

Asrın felaketini yaşayan Malatya’da depremzedeler için yapımına başlanılan TOKİ deprem konutlarında tamamlanan konutlar teslim edilmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların için kura çekimlerinin ay sonu yapılması planlanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18976589/deprem-konutlarinda-sayili-gunler-son-dokunuslar-gozler-ay-sonunda

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/18958843/deprem-sonrasi-malatyanin-haci-abdi-mahallesinde-son-durum

2024 Miraç Kandili ne zaman?

İslam aleminde önemli günlerden biri olan Miraç Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kandil takvimine göre 2024 yılında 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri merakla beklenirken, Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili, İslamiyet için büyük bir öneme sahip.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18973329/2024-mirac-kandili-ne-zaman