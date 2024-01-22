Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…
Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Malatya’da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 828 gram skunk maddesi ile 30 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklandı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18976803/malatyada-uyusturucuya-gecit-yok
Yarıyıl tatili başladı Yaşanan durgunluk dikkat çekti
Bugün itibari ile yarıyıl tatili başlarken Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki durgunluk dikkat çekti. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Malatya’daki vatandaşlar ise tatili çeşitli şekillerde değerlendirdi. Bazı vatandaşlar şehir dışındaki akrabalarını ziyaret ederken şehir dışından Malatya’ya gelen öğrenciler ise memleketlerine dönüş yaptı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18977919/yariyil-tatili-basladi-yasanan-durgunluk-dikkat-cekti
Kira yardımı uzatılacak mı? Son 2 ay! AFAD ne dedi?
AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımının süresi ocak ayı itibari ile 10’uncu ayı doldurdu. Belirlenen şartlara göre bu yardım sadece 1 yıl boyunca verilecek. Peki, kira yardımı süresi uzatılacak mı? AFAD’ın bu konudaki ifadeleri ne?
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18979283/kira-yardimi-uzatilacak-mi-son-2-ay-afad-ne-dedi
Deprem konutlarında sayılı günler son dokunuşlar Gözler ay sonunda
Asrın felaketini yaşayan Malatya’da depremzedeler için yapımına başlanılan TOKİ deprem konutlarında tamamlanan konutlar teslim edilmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların için kura çekimlerinin ay sonu yapılması planlanıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18976589/deprem-konutlarinda-sayili-gunler-son-dokunuslar-gozler-ay-sonunda
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum
Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/18958843/deprem-sonrasi-malatyanin-haci-abdi-mahallesinde-son-durum
2024 Miraç Kandili ne zaman?
İslam aleminde önemli günlerden biri olan Miraç Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kandil takvimine göre 2024 yılında 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri merakla beklenirken, Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili, İslamiyet için büyük bir öneme sahip.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18973329/2024-mirac-kandili-ne-zaman
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.