Bu fotoğraf Malatya’dan

Malatya’da ağır hasarlı bir binanın hemen yanında açılan ve ekmek parası için mücadele veren bir manav objektiflere yansıdı. Bu fotoğraf, hem tükenmişliğin hem de mücadelenin hayat bulmuş hali oldu. Ancak bu tehlikeli sürecin bitmesinin önemi yine gözler önüne serildi.

Malatya’da ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor. Şehrin birçok noktasında yıkımlar tamamlandı ancak bazı yerlerde halen yıkılmayı bekleyen binalar görülüyor. Şehrin esnafı ise ekmek parası için mücadelesini her halükarda sürdürüyor.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Malatya’da 35 bini aşkın bina ağır hasar aldı. Deprem sonrası toparlanma sürecine giren Malatya’da yıkım çalışmaları hızlandırıldı. Geçtiğimiz yaz aylarında yüzde 15’lerde olan yıkım oranı şu an kent genelinde yüzde 82’ye ulaştı.

Şehrin merkezi konumunda yer alan Akpınar, Saray, Dabakhane, Niyazi gibi mahallerde bu oran neredeyse yüzde 100’lere yaklaşırken yıkılmayı bekleyen bazı binaların durumu ise yargıya taşındığı için süreç bekleniyor.

KIŞLA CADDESİ’NDE YIKIMLAR BEKLEMEDE

Öte yandan şehrin bazı noktalarında halen yıkılmayı bekleyen binalar bulunuyor. Kışla Caddesi’nde bulunan bazı ağır hasarlı yapıların yıkımı için gün sayılıyor. Burada ekmek parası peşinde olan esnaflar ise dikkat çekiyor.

BİR YANDA AĞIR HASARLILAR, DİĞER YANDA MANAV, YAYALAR, ARAÇLAR…

Bu noktada ağır hasarlı binanın hemen yanında bulunan bir manavın görüntüsü, son durumu gözler önüne serdi. Bir yanda tehlikeli hasarlı binalar, öte tarafta manav ve müşterileri… Sadece esnaflar değil, araç sahiplerinin de burada park etmesi, yayaların bu istikameti kullanması başlı başına halen çok tehlikeli bir durumu temsil ediyor. Herkes en azında ağır hasarlıların yıkımlarının bitmesi için artık gün sayıyor.