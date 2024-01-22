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4 bin adet sentetik ecza hap ile yakalanan şahıs tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 4 bin 514 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan şahıs tutuklandı.

4 bin adet sentetik ecza hap ile yakalanan şahıs tutuklandı mask
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 4 bin 514 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 4 bin 514 adet reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kastamonu, sentetik ecza hap, Tutuklama, gözaltı, Polis

22 Oca 2024 - 22:20 - Gündem

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