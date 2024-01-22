Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 24 şahıs hakkında işlem yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Yapılan operasyonlarda toplamda 249,97 gram metamfetamin, 241,85 gram skunk, 126 adet sentetik ecza, 2,28 gram esrar, 1,12 gram sentetik kannabinoid, 0,70 gram kokain, ve 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgisi bulunan 24 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan bu operasyonlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadeledeki kararlılığını ve etkin çalışmalarını gösteriyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan bu tür operasyonlar, toplum sağlığını koruma amacı taşıyan önemli güvenlik tedbirlerindendir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.