Uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama ve 59 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 45 olayda yakalanan 59 şüpheliden 4'ünün uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandığını bildirdi.

Bu süre zarfında toplamda 45,09 gram bonzai, 117,54 gram metamfetamin, 17 gram esrar ve 37 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yılbaşından itibaren Kütahya genelinde uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklanan kişi sayısının 12 olduğu belirtildi. Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranmaları bulunan 3 şahsa da gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Narkorehber faaliyetleri çerçevesinde yapılan 5 eğitimde ise 149 katılımcıya ulaşıldığı açıklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu operasyonlarla uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeledeki kararlılığı vurgulanmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı