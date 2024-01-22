Kaçakçılık operasyonu: 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 50 olayda 50 kişi yakalandı. Yapılan operasyonlarda, 38 kilogram toz esrar, 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 olayda 50 şahsın yakalandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 38 kilogram toz esrar, 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kararlı mücadelesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen bu bulgular, bölgedeki kaçakçılık ve benzeri suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.