Kaçakçılık operasyonu: 38 kilogram toz esrar ele geçirildi, 50 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 50 olayda 50 kişi yakalandı. Yapılan operasyonlarda, 38 kilogram toz esrar, 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 olayda 50 şahsın yakalandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 38 kilogram toz esrar, 1 gram metamfetamin, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 adet cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kararlı mücadelesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen bu bulgular, bölgedeki kaçakçılık ve benzeri suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı