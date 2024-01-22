3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası verildi

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belgesiz avcılık yaptığı tespit edilen 3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.
Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada,
“Müdürlüğümüz personellerince yapılan av kontrol ve denetimlerde, Bulanık ilçesinde belgesiz ve av yapmanın yasak olduğu günde av yapan 3 kişiye toplamda 23 bin 96 TL ceza kesilmiştir”
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.