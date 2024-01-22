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3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası verildi

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belgesiz avcılık yaptığı tespit edilen 3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası verildi mask
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belgesiz avcılık yaptığı tespit edilen 3 avcıya 23 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada,

“Müdürlüğümüz personellerince yapılan av kontrol ve denetimlerde, Bulanık ilçesinde belgesiz ve av yapmanın yasak olduğu günde av yapan 3 kişiye toplamda 23 bin 96 TL ceza kesilmiştir”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Oca 2024 - 22:01 - Gündem

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