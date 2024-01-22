Van'da kamyonet kazası: 7 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Van-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 EF 782 plakalı hafif ticari araç ile 25 ACT 132 plakalı nakliye kamyoneti çarpıştı. Kazada toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralıların tedavi süreci hastanede devam ediyor. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, olayın detayları ve sorumluluklar inceleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.