Van'da kamyonet kazası: 7 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Van-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 EF 782 plakalı hafif ticari araç ile 25 ACT 132 plakalı nakliye kamyoneti çarpıştı. Kazada toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralıların tedavi süreci hastanede devam ediyor. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, olayın detayları ve sorumluluklar inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı