Kırgızistan’da 7.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Kırgızistan -Sincan sınır bölgesinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi.
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) verilerine göre, Kırgızistan’da saat 21.09’da büyüklüğü 7.0 olan bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Merkez üssünün Kızıl-Su olduğu ifade edilen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.