Kırgızistan’da 7.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Kırgızistan -Sincan sınır bölgesinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) verilerine göre, Kırgızistan’da saat 21.09’da büyüklüğü 7.0 olan bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Merkez üssünün Kızıl-Su olduğu ifade edilen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi.