- Gündem

Kırgızistan’da 7.0 büyüklüğünde deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika! Kırgızistan -Sincan sınır bölgesinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi.

Kırgızistan’da 7.0 büyüklüğünde deprem mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika! Kırgızistan -Sincan sınır bölgesinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) verilerine göre, Kırgızistan’da saat 21.09’da büyüklüğü 7.0 olan bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Merkez üssünün Kızıl-Su olduğu ifade edilen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin detaylar henüz bildirilmedi. 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, deprem, Kırgızistan, Sincan, Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi

22 Oca 2024 - 21:51 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL