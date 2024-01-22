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Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı mask
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Oca 2024 - 21:44 - Spor

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