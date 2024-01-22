Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Samsun'da Gaziantep'ten uyuşturucu getiren bir şüpheli, kendisini fark eden otobüs görevlileri tarafından otobüse kilitlenerek polise teslim edildi. Operasyon sonucunda, uyuşturucu paketi taşıyan bir şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getiren H.K., üzerindeki yakalama kararı nedeniyle Tokat'ta bulunduğu yolcu otobüsünde gözaltına alındı. H.K., yanındaki uyuşturucu paketini oturduğu koltuğun arasına gizleyerek, arkadaşı E.Y.'yi otobüs firmasını ve koltuk numarasını vererek, Samsun otogarında almasını istedi.

E.Y., otobüsün içindeki uyuşturucu paketini alırken, muavin ve şoför tarafından otobüse kilitlenerek polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y.'nin üzerinde bulunan pakette 249,97 gram metamfetamin ele geçirildi. E.Y., kendisine talimat veren A.Ç.'yi ifşa etti. A.Ç. de narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan E.Y. ve A.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Her iki şüpheli de savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. suçlamaları kabul etmedi. E.Y. ise pakette uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu. Mahkeme, E.Y.'yi tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderirken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı