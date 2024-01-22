Kira yardımı uzatılacak mı? Son 2 ay! AFAD ne dedi?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımının süresi ocak ayı itibari ile 10’uncu ayı doldurdu. Belirlenen şartlara göre bu yardım sadece 1 yıl boyunca verilecek. Peki, kira yardımı süresi uzatılacak mı? AFAD’ın bu konudaki ifadeleri ne?

AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Malatya’nın da içinde olduğu 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan afetzedelere verdiği kira yardımını yükseltti.

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

AFAD, depremden etkilenen ve ev sahibi olan vatandaşlara 5 bin TL, kiracı olanlara ise 3 bin TL kira yardımı yapıyordu. Bu ay hesaplara yatan bakiyelere göre, ev sahiplerine 7.500, kiracılara 5.000 TL verilmeye başlandı.

KİRA YARDIMI SÜRESİ UZATILACAK MI?

Bilindiği üzere AFAD’ın verdiği kira yardımı depremde binaları yıkılmış, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı afetzedelere veriliyor. Bu yardımın 12 ay boyunca verileceği açıklanmıştı. Şimdi herkes bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını konuşuyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak bunun da yakın zamanda netlik kazanacağı ifade ediliyor.

AFAD MALATYA’DAN AÇIKLAMA

Bu bağlamda AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Depremzedelere nakdi yardımlarda 10-15 bin ödemeleri ve kira yardımı ödemelerimiz devam ediyor. Kira yardımında ocak ayı itibari ile 10’uncu ay oldu. 2 ay süre kaldı 2 ay sonunda yenilenir mi veya yenilenmez mi onunla ilgili henüz bize herhangi bir bilgi gelmedi. Ocak ayı itibari ile ev sahiplerine 7 bin 500 lira, kiracılara 5 bin lira olacak şekilde yardımlarımız devam ediyor.”

Bu arada depremzede kira desteği için başvurular e-Devlet şifresi ile ‘Afetzede Barınma Desteği Başvurusu’ ekranından yapılıyor.