Uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi: 7 gözaltı

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Patnos ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında bir araçta yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Doğubayazıt ilçesinde ise Jandarma ekipleri, gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte gerçekleştirdikleri kontrollerde iki ayrı araçta 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bin 160 adet gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirdi. Bu operasyonlarda da 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik ve kamu düzenini sağlamak adına operasyonlarına devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.