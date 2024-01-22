Uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi: 7 gözaltı

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Patnos ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında bir araçta yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Doğubayazıt ilçesinde ise Jandarma ekipleri, gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte gerçekleştirdikleri kontrollerde iki ayrı araçta 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bin 160 adet gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirdi. Bu operasyonlarda da 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik ve kamu düzenini sağlamak adına operasyonlarına devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı