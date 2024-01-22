Tansiyonum düştü, ne yapmalıyım?

Tansiyon düşüklüğü yaşandığında, kişi hafif belirtiler yaşıyorsa genellikle evde alınabilecek bazı önlemler bulunuyor. Ancak, ciddi tansiyon düşüklüğü durumlarında veya belirtiler devam ediyorsa bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli. Bu konu ciddi önem arz eden bir sağlık problemi olduğu için doktor kontrolünde uygulamalar önem arz ediyor.

Öte yandan tansiyon düşüklüğü nedenleri bu durumda yapılması gereken bazı ayrıntılar şöyle sıralanabilir:

Hızlı Ayağa Kalkma: Eğer ani bir şekilde oturuyor veya yatıyorsanız, yavaşça ayağa kalkın. Ani ayağa kalkma, tansiyonun daha da düşmesine neden olabilir.

Sıvı İçme: Dehidrasyon, tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bol su içmek, vücuttaki sıvı seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Tuz Tüketimi: Tuz, vücuttaki sıvı dengesini artırabilir. Ancak, yüksek tansiyonu olan kişilerin tuz tüketimine dikkat etmeleri önemlidir.

NELER YAPILABİLİR?

Yatma Pozisyonu: Ayakları biraz yüksek bir pozisyonda tutmak, kanın kalpten daha kolay beyine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Rahatlatıcı Hareketler: Bacakları sallama veya çömelme gibi hareketler, kan dolaşımını artırabilir.

Rahatlatıcı Nefes Almak: Yavaş ve derin nefes almak, vücuttaki oksijen seviyelerini artırabilir.

Sık Sık Küçük Öğünler: Büyük öğünler yerine gün boyunca sık sık küçük öğünler tüketmek, kan basıncını dengede tutmaya yardımcı olabilir.

Ancak, bu önlemler belirtiler devam ederse veya şiddetlenirse bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Özellikle şiddetli baş dönmesi, bayılma eğilimi, göğüs ağrısı veya solunum zorluğu gibi belirtiler varsa acil tıbbi yardım alınmalıdır.