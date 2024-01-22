Telefon dolandırıcılığı: Şahıs, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da, internet üzerinden telefon ilanı verip parayı almasına rağmen telefonu göndermeyerek bir vatandaşı dolandıran şahıs, mahkeme kararıyla 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yaşayan O.A., Letgo adlı internet sitesinde gördüğü cep telefonu ilanı üzerine ilan sahibi K.Y. ile iletişime geçti. Fiyatta anlaşan O.A., 300 lira ön ödeme yaparak geri kalan parayı telefonu alınca göndereceğini söyledi. Ancak K.Y., söz verdiği günde telefonu göndermediğini, düşüp yaralandığını iddia ederek O.A.'yı kandırdı. Daha sonra O.A.'yı arayarak, eşinin telefonu 300 liraya sattığını düşündüğünü belirten K.Y., 3 bin 600 lira daha göndermesini istedi ve O.A. bir kez daha inanarak parayı gönderdi. Ancak telefon hala gelmeyince O.A., dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu.

K.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararıyla dolandırıcılık olayının mağduru olan O.A.'nın adalet sağlandığına dair bir karara ulaşılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı