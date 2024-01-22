16 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimlikle giren 16 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin güvenliği ve huzuru için asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun'un otogarında ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimliklerle gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalan 16 yabancı uyruklu şahsa deport işlemi uygulanırken, şüpheli dolmuş şoförü S.T. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.