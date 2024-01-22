16 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimlikle giren 16 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin güvenliği ve huzuru için asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun'un otogarında ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimliklerle gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalan 16 yabancı uyruklu şahsa deport işlemi uygulanırken, şüpheli dolmuş şoförü S.T. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı