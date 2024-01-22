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1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Hatay’da polis ekipleri tarafından 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi mask
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Hatay’da polis ekipleri tarafından 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde 21 Ocak tarihinde yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada, 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Oca 2024 - 20:41 - Asayiş

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