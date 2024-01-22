Kumar oynayan şahıslara 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetim amaçlı gittikleri bir iş yerinde masa etrafında 6 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Ekipler, masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan 166 adet pul ve iskambil kağıtlarına tutanakla el koydu.
İçeride kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira idari para cezası, iş yeri sahibi A.Y. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.