Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: 10 suriyeli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda Kırıkhan Ceylanpınar köyü, Reyhanlı Tayfur Sökmen Caddesi ve Kırıkhan Topboğazı istikametinde durdurulan araçlarda kaçak yollarla ülkeye giren 10 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler arasında M.E.'nin, hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi ve M.E., Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan D.D., H.K., A.C. ve M.C. adlı şahısların ise olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.C. ve M.C., yapılan soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarına devam ederek ülkenin sınırlarını koruma çabalarını sürdürüyor. Operasyonlar sonucunda elde edilen bilgiler, göçmen kaçakçılığı ve benzeri suçlarla mücadelede etkili bir rol oynamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı