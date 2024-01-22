O ilde ekmek 12 TL oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde fırıncılar, Çorum'da belirlenen yeni ekmek fiyatlarına uyma kararı alarak, 300 gram ekmeklerini 10 TL'den 12 TL'ye çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan zam sonrasında 10 TL'ye yükseltilen ekmek fiyatları, yeni kararla birlikte bir kez daha artmış oldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ekmek zammıyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Geçim sıkıntısı çeken halkımız ne yapsın? Asgari ücretle geçinen vatandaşımız daha maaşını bile almadan günlük hayatta kullandığı her şeye kat be kat zam geldi. Ekmek zammına valiliğin, kaymakamlığın, Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve Esnaf Odaları'nın sessiz kalmaması gerekiyor. Eğer bu tutum böyle devam ederse halkımızın menfaatine olan kararlar almaktan çekinmeyiz. Bizim için asıl olan geçim sıkıntısı çeken ve alım gücü zorlaşan hemşehrilerimizdir"

ifadelerini kullandı.

Başkan Şahiner ayrıca, Halk Ekmek'i tekrar kurma sinyali vererek, bu tutumun devam etmesi durumunda halkın menfaatine kararlar almaktan kaçınmayacaklarını belirtti. Gelişmelerin yakından takip edildiği ve ilgili kurumların konuya duyarlılık göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı