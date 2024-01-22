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Bakan Yerlikaya’dan “9 cansız beden” açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya’dan “9 cansız beden” açıklaması mask
Bakan Yerlikaya’dan “9 cansız beden” açıklaması
Bakan Yerlikaya’dan “9 cansız beden” açıklaması
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda,

“Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır”

sözlerini aktardı.

KIYAFETLERİNİN ÜRETİM YERİ SURİYE

Bakan Yerlikaya,

“Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz, Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir”

ifadelerini kullandı. 

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22 Oca 2024 - 20:23 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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