Sivas ve Tokat dikkat! Bu uyarı size

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas’ta 23 Ocak 2024 Salı günü yani yarın elektrikler kesik olacak. işte etkilenecek ilçe ve mahalleler. Ayrıca Tokat’ta 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisin yaşanacak. işte o bölgeler…
ZARA
Elektrik kesintisi süresi: 3 saat
Kesinti nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen bölgeler: Sivas, Zara, Güllüalı Köyü, Alişir Köyü, Beceklİ Köyü, GöktepE Köyü
Kesinti başlama zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 10:00
Kesinti bitiş saati: 23 Ocak 2024 Salı 13:00
KANGAL
Elektrik kesintisi süresi: 2 saat
Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen bölgeler: Sivas, Kangal, Gürsel Mahallesi, Sularbaşı Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Sanayi Sitesi
Kesinti başlama zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 11:00
Kesinti bitiş saati: 23 Ocak 2024 Salı 13:00.
TOKAT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tokat'ta 24 Ocak 2024 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintileri şu şekildedir:
Elektrik kesintisi süresi: 7 saat
Etkilenen bölgeler: Tokat, Merkez, Gökdere, Yakacık Köyleri
Kesinti başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Kesinti bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
ERBAA:
Elektrik kesintisi süresi: 5 saat
Kesinti nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen bölgeler: Tokat Erbaa Aşağıçandır, Yukarıçandır, Evyaba Köyleri
Kesinti başlama zamanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:00
Kesinti bitiş saati: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.