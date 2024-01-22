22 Oca 2024 - 20:14 - Yaşam

Sivas ve Tokat dikkat! Bu uyarı size

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas’ta 23 Ocak 2024 Salı günü yani yarın elektrikler kesik olacak. işte etkilenecek ilçe ve mahalleler. Ayrıca Tokat’ta 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisin yaşanacak. işte o bölgeler…