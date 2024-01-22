Çadır yangını korkuttu

Olay, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir ilçede yaşayan ve depremlerde ikameti hasar alan Alman uyruklu Petra Gesges’e ait olan çadır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında kıyafetleri ile bir takım özel eşyalarının zarar gördüğünü belirten, Petra Gesges yangın sırasında kendine yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.