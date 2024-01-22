23-24 Ocak 2024’de Tunceli elektrik kesintisi duyurusu

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Tunceli'de 23-24 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri hakkında Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yapılan açıklama şu şekilde. İşte ayrıntılar…
TUNCELİ MERKEZ:
Tarih: 23.01.2024
Başlama Saati: 10:00
Bitiş Saati: 14:00
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler: Cumhuriyet Mah., Atatürk Mah., Çalkıran Köyü
TUNCELİ PÜLÜMÜR:
Tarih: 24.01.2024
Başlama Saati: 09:00
Bitiş Saati: 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler: Merkez Mah., Ecevit Mah., Meydanlar Mah.
TUNCELİ MERKEZ:
Tarih: 24.01.2024
Başlama Saati: 10:00
Bitiş Saati: 14:01
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler: Atatürk Mah., Taht Köyü, Aktuluk Mah.
TUNCELİ MERKEZ:
Tarih: 24.01.2024
Başlama Saati: 10:00
Bitiş Saati: 16:00
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler: Cumhuriyet Mah., Babaocağı Köyü, Pınar Köyü, Çalkıran Köyü, Diyap Ağa Mah., Kardelen Köyü, Fikripaşa Mah., Dalören Köyü, Taşıtlı Köyü, Geyiksuyu Köyü, Beşelma Köyü, Uzundal Köyü, Düzpelit Köyü, Okurlar Köyü, Altınyüzük Köyü, Koşa Yeri Köyü, İsmail Mah., Kavakpınarı Köyü, Esenkaya Köyü, Timiçin Köyü, Camı Köyü, Kolukısa Köyü, Yedigöl Mah.
TUNCELİ PÜLÜMÜR:
Tarih: 24.01.2024
Başlama Saati: 10:00
Bitiş Saati: 16:00
Kesinti Nedeni: İşletme Çalışması
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler: Dere Mah., Akça Mah., Yuvacık Mah., Çömlekçi Mah., Akköprü Mah., Pulumur Mah.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.