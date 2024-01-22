22 Oca 2024 - 17:47 - Gündem

23-24 Ocak 2024’de Tunceli elektrik kesintisi duyurusu

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Tunceli'de 23-24 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri hakkında Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından yapılan açıklama şu şekilde. İşte ayrıntılar…