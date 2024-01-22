Şanlıurfa ‘da yarın elektrik kesintisi olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle, 23 Ocak 2024 tarihinde Şanlıurfa ilinde aşağıda belirtilen ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. İşte ayrıntılar…
KIRIBALI:
Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 12:00
Etkilenecek Mahalleler: Büyükmutlu, Elgün, Ulaklı, Alakonak, Göktep, Sevgili, Yeşilalıç, Yolbilen, Karataş, Ekinciler, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü.
Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 18:00
AYAKLI
İlan Tarihi: 17.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 16:00
ASLANBABA:
Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 12:00
Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 16:00
Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kargalı, Demirci, Kadıköy, Adaköy, Dinçer, Gölcük, Ballica, Güleryüz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarısölenli, Altınbaşak, Koşulu, Burç, İsa Harabesi
Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 13:00
ABALAR
Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 13:30
Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 16:45.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.