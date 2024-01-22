22 Oca 2024 - 17:46 - Gündem

Şanlıurfa ‘da yarın elektrik kesintisi olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle, 23 Ocak 2024 tarihinde Şanlıurfa ilinde aşağıda belirtilen ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. İşte ayrıntılar…