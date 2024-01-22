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Şanlıurfa ‘da yarın elektrik kesintisi olacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle, 23 Ocak 2024 tarihinde Şanlıurfa ilinde aşağıda belirtilen ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. İşte ayrıntılar…

Şanlıurfa ‘da yarın elektrik kesintisi olacak mask
Şanlıurfa ‘da yarın elektrik kesintisi olacak
Şanlıurfa ‘da yarın elektrik kesintisi olacak
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle, 23 Ocak 2024 tarihinde Şanlıurfa ilinde aşağıda belirtilen ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. İşte ayrıntılar…

KIRIBALI:

Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 12:00

Etkilenecek Mahalleler: Büyükmutlu, Elgün, Ulaklı, Alakonak, Göktep, Sevgili, Yeşilalıç, Yolbilen, Karataş, Ekinciler, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü.

Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 18:00

AYAKLI

İlan Tarihi: 17.01.2024 - 00:00

Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 16:00

ASLANBABA:

Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 12:00

Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 16:00

Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kargalı, Demirci, Kadıköy, Adaköy, Dinçer, Gölcük, Ballica, Güleryüz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarısölenli, Altınbaşak, Koşulu, Burç, İsa Harabesi

Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 13:00

ABALAR

Kesinti Başlangıç: 23.01.2024 - 13:30

Kesinti Bitiş: 23.01.2024 - 16:45.

 

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22 Oca 2024 - 17:46 Şanliurfa- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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