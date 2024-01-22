Helal kazanmak istiyorsanız en doğru yatırım bakın nedir?

Altın bir yatırım aracı olarak kullanıldığı için vatandaşların fiyatlardan memnun kaldığını söyleyen Kuyumcu Ahmet Bülbüloğlu, düğün yapacaklar altının pahalı olmasından şikayetçiler ancak düğün masrafları içerisinde depremden sonra en az altının pahalı olduğunu belirtti.
“EMLAK KONUT TARAFINDAN ESKİ YERİMİZ YAPILIYOR”
Malatya’da 50 yıldır kuyumculuk yapan Bülbüloğlu,
“Yaklaşık 50 yıldır kuyumculuk yapıyorum. Eski yerimiz kuyumcular çarşısındaydı ancak 6 Şubat depremlerinde orası yıkılınca bizde Büyükşehir Belediyesinin kuyumculara tahsis ettiği kapalı otoparkın içinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Emlak Konut tarafından eski yerimiz yapılıyor. Devletimiz her zaman yanımızda ve inanıyorum ki eski iş yerimize de en kısa zamanda kavuşacağız”
şeklinde konuştu.
“BİR ÇEYREK ALTINDA 50 TL KAR KALIYOR”
Kuyumcuların ne kar ettiklerini söyleyen Bülbüloğlu,
“Malatya Kuyumcular Odası alış satış fiyatları belirleniyor ve bizde buna göre uygulama yapıyoruz. Örneğin Adana’da bir gram altının alış fiyatı bin 890 TL’dir. Ancak işçilik hariçtir. Yüzde 10 fark koyarlar ve bizim listemizi çok geçerler. Malatya’da alış satış fiyatlarımız günde 10-20 defa değişebiliyor. Alış satış fiyatlarımızın arasında çok bir fark bulunmuyor. Atölye işçiliğinde yaklaşık yüzde 40 kesinti yapılıyor. İşçilik hariç 50 TL fark var. Yani kuyumcu esnafı sadece bir çeyrek altında 50 TL kar kalıyor. Bu 50 TL’nin içinde vergi ve diğer masraflarımızda var. Halk arasında konuşulan 200-300 TL gibi bir fark yok”
ifadelerini kullandı.
“ALTININ KISA VADEDE YATIRIMI OLMAZ”
“Altından daha iyi liman olmaz” diyen Bülbüloğlu,
“Şimdiye kadar vatandaşlarımız fiyatlardan dolayı şikayetçi olmadı. Altın bir yatırım aracı olarak kullanıldığı için fiyatların yüksek olması vatandaşı etkilemedi. Altının kısa vadede yatırımı olmaz. Düğün yapacaklar ise altının pahalı olmasından şikayet edebilirler ama düğün masrafları içerisinde depremden sonra en az altın pahalı oldu. Düğün bile olsa alınan hiçbir şeyi değerlendiremiyorsunuz. Bir tek altını değerlendirebiliyorsunuz. Vatandaşın tek güveneceği esnaf kuyumculardır. İyi baksınlar, iyi analiz etsinler. Paranız varsa eğer şunu açıkça söyleyeyim ki, bugün gram altın bin 990 TL’den 2 bin 500 TL’ye kadar çıkacaktır. Altından daha iyi liman olmaz. Bir yılda altından elde ettiğin karı hiçbir kalemde elde edemezsiniz. Faizde kazanabilirsiniz ama helal para kazanmak istiyorsunuz en doğru yatırım altındır”
açıklamalarında bulundu.
“TANIDIK KUYUMCULARINIZDAN ALIŞVERİŞ YAPIN”
Sahte altın hakkında bilgi veren Bülbüloğlu,
“Malatya’da sahte altın yoktur ve hiç karşılaşmadım da. Malatya bu konuda kontrol altında. İstanbul, Gaziantep gibi bazı illerde kontroller çok yapılıyor. Sahte altını biz kuyumcular çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ancak bu işe yeni başlamış esnaf arkadaşlarımız belki hemen anlayamayabilirler. Vatandaşlara şu çağrıyı yapmak istiyorum, tanıdık kuyumcularınızdan alışveriş yapın. Çünkü karşında muhatap olacağın bir insan var”
diye konuştu.
Altın fiyatları şu şekilde (22.01.2024):
Gram altın: 20 bin 66 TL.
Çeyrek altın: Alış 3 bin 312 TL, satış 3 bin 440 TL.
22 ayar bilezik: Alış bin 886 TL, satış bin 993 TL.
Yarım altın: Alış 6 bin 624 TL, satış 6 bin 880 TL.
Cumhuriyet altın: Alış 33 bin 120 TL, satış 34 bin 400 TL.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.