22 Oca 2024 - 13:55 - Ekonomi

Helal kazanmak istiyorsanız en doğru yatırım bakın nedir?

Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak görülmüş, değerini korumuş ve günümüzde de aynı şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Malatya’da kuyumculuk yapan Esnaf Ahmet Bülbüloğlu, “Altından daha iyi liman olmaz. Bir yılda altından elde ettiğiniz karı hiçbir kalemde elde edemezsiniz. Faizde kazanabilirsiniz ama helal para kazanmak istiyorsunuz en doğru yatırım altındır” dedi.