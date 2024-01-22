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Hatay yarın bu ilçe ve mahallelerde dikkat!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 23 Ocak 2024 Salı günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, çeşitli ilçeleri etkileyecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları:

Hatay yarın bu ilçe ve mahallelerde dikkat! mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 23 Ocak 2024 Salı günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, çeşitli ilçeleri etkileyecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları:

Hatay ilinde 23 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak.  İşte ilçe ilçe detaylar.

HATAY İL GENELİNDE:

Kesinti Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı

Kesinti Saatleri: 09:00- 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen İlçeler ve Detayları:

ANTAKYA İLÇESİ:

Etkilenen Cadde/Sokak: Ali Dede, Katırtepe, Merkez 2, Kale Yolu 1, Ali Dede 1, Merkez 21, Antakyaaltınözü, Merkez 11, Ali Dede 6, Merkez 18, Merkez 36, Ali Dede 9.

Etkilenen Cadde/Sokak: 3125., 54., 462, 75.Yıl, Ayşe Fitnat Hanım, Bahar 8, Doğan, Yüzbaşı Asım, Çerkez, Şht.Uz.Çvş.Osman Nuri Taşkıran, 23.Esen, 469, Şehit Polis F. Tolga Özer, 3124., 454, 50, 453, Şehit Sabri Aksu, 460, 451., 2449., Barış 3, Dere 4, İnönü, 2447., Pırlanta, Sıla 1, İlke, 12., 2404., 2450., 2448., 42/1., Madımak, Nisan, Nur 2, Derman, Eren, 2409., Bakır, Gümüş, 1. Sarnıç, Salih, 2406.

DÖRTYOL İLÇESİ:

Etkilenen Cadde/Sokak: Kocahacı, Atatürk (Hürriyet), Yavuz Selim (Hürriyet), Atatürk, Keskin, Olgun, Daner, Sade, Ahmet Sade, Cocoğlu, Yavuz Selim, İnce, Dönmezer, Osman Dönmezer, Kısalar, Yapça, Baykuş, Tekin, Ömerçeler, Say, Filikçiler, Şehit Kerim Kök, Güven 2, Bilgin, Keskin (Hürriyet), Cami 1, Mevlana 2, Beyler 1, Taş, Durgun, Dağlılar, Metin Uzun, İlter, 19 Evler, Kıratlı, Tayyar, İsmail Sade, Taşpınar, E-5 Karayolu, Gökali, Soylular, Öztekin, Bahri Tekin, 1 Nolu Yurt, Mevlana 6, Kısalar 1, 1393., 1540., Atatürk 6, Atatürk 4, Soylular 1, 1538., 1470., Atatürk 8, Soylular 2, 1460., Akgül, Bahçeler, Ceyhan, Çamlı, Emik, Eski Adana Yolu, Gazi 2, Muhtar Yeşiltepe, Selim, Yeşiltepe

ERZİN İLÇESİ

Etkilenen Cadde/Sokak: Kocahacı, Atatürk (Hürriyet), Yavuz Selim (Hürriyet), Atatürk, Keskin, Olgun, Daner, Sade, Ahmet Sade, Cocoğlu, Yavuz Selim, İnce, Dönmezer, Osman Dönmezer, Kısalar, Yapça, Baykuş, Tekin, Ömerçeler, Say, Filikçiler, Şehit Kerim Kök, Güven 2, Bilgin, Keskin (Hürriyet), Cami 1, Mevlana 2, Beyler 1, Taş, Durgun, Dağlılar, Metin Uzun, İlter, 19 Evler, Kıratlı, Tayyar, İsmail Sade, Taşpınar, E-5 Karayolu, Gökali, Soylular, Öztekin, Bahri Tekin, 1 Nolu Yurt, Mevlana 6, Kısalar 1, 1393., 1540., Atatürk 6, Atatürk 4, Soylular 1, 1538., 1470., Atatürk 8, Soylular 2, 1460., Akgül, Bahçeler, Ceyhan, Çamlı, Emik, Eski Adana Yolu, Gazi 2, Muhtar Yeşiltepe, Selim, Yeşiltepe.

 

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22 Oca 2024 - 13:20 Hatay- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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