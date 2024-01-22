Hatay yarın bu ilçe ve mahallelerde dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 23 Ocak 2024 Salı günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, çeşitli ilçeleri etkileyecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları:
Hatay ilinde 23 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte ilçe ilçe detaylar.
HATAY İL GENELİNDE:
Kesinti Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı
Kesinti Saatleri: 09:00- 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen İlçeler ve Detayları:
ANTAKYA İLÇESİ:
Etkilenen Cadde/Sokak: Ali Dede, Katırtepe, Merkez 2, Kale Yolu 1, Ali Dede 1, Merkez 21, Antakyaaltınözü, Merkez 11, Ali Dede 6, Merkez 18, Merkez 36, Ali Dede 9.
Etkilenen Cadde/Sokak: 3125., 54., 462, 75.Yıl, Ayşe Fitnat Hanım, Bahar 8, Doğan, Yüzbaşı Asım, Çerkez, Şht.Uz.Çvş.Osman Nuri Taşkıran, 23.Esen, 469, Şehit Polis F. Tolga Özer, 3124., 454, 50, 453, Şehit Sabri Aksu, 460, 451., 2449., Barış 3, Dere 4, İnönü, 2447., Pırlanta, Sıla 1, İlke, 12., 2404., 2450., 2448., 42/1., Madımak, Nisan, Nur 2, Derman, Eren, 2409., Bakır, Gümüş, 1. Sarnıç, Salih, 2406.
DÖRTYOL İLÇESİ:
Etkilenen Cadde/Sokak: Kocahacı, Atatürk (Hürriyet), Yavuz Selim (Hürriyet), Atatürk, Keskin, Olgun, Daner, Sade, Ahmet Sade, Cocoğlu, Yavuz Selim, İnce, Dönmezer, Osman Dönmezer, Kısalar, Yapça, Baykuş, Tekin, Ömerçeler, Say, Filikçiler, Şehit Kerim Kök, Güven 2, Bilgin, Keskin (Hürriyet), Cami 1, Mevlana 2, Beyler 1, Taş, Durgun, Dağlılar, Metin Uzun, İlter, 19 Evler, Kıratlı, Tayyar, İsmail Sade, Taşpınar, E-5 Karayolu, Gökali, Soylular, Öztekin, Bahri Tekin, 1 Nolu Yurt, Mevlana 6, Kısalar 1, 1393., 1540., Atatürk 6, Atatürk 4, Soylular 1, 1538., 1470., Atatürk 8, Soylular 2, 1460., Akgül, Bahçeler, Ceyhan, Çamlı, Emik, Eski Adana Yolu, Gazi 2, Muhtar Yeşiltepe, Selim, Yeşiltepe
ERZİN İLÇESİ
Etkilenen Cadde/Sokak: Kocahacı, Atatürk (Hürriyet), Yavuz Selim (Hürriyet), Atatürk, Keskin, Olgun, Daner, Sade, Ahmet Sade, Cocoğlu, Yavuz Selim, İnce, Dönmezer, Osman Dönmezer, Kısalar, Yapça, Baykuş, Tekin, Ömerçeler, Say, Filikçiler, Şehit Kerim Kök, Güven 2, Bilgin, Keskin (Hürriyet), Cami 1, Mevlana 2, Beyler 1, Taş, Durgun, Dağlılar, Metin Uzun, İlter, 19 Evler, Kıratlı, Tayyar, İsmail Sade, Taşpınar, E-5 Karayolu, Gökali, Soylular, Öztekin, Bahri Tekin, 1 Nolu Yurt, Mevlana 6, Kısalar 1, 1393., 1540., Atatürk 6, Atatürk 4, Soylular 1, 1538., 1470., Atatürk 8, Soylular 2, 1460., Akgül, Bahçeler, Ceyhan, Çamlı, Emik, Eski Adana Yolu, Gazi 2, Muhtar Yeşiltepe, Selim, Yeşiltepe.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.