22 Oca 2024 - 13:20 - Gündem

Hatay yarın bu ilçe ve mahallelerde dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 23 Ocak 2024 Salı günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, çeşitli ilçeleri etkileyecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları: