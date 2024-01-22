Antalya’da elektrik kesintisi hayatı felç edecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kesintilerin saatlerce sürmesi bekleniyor. 23 Ocak 2024 tarihinde Antalya'da planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahalleleri etkileyecek. İşte o ilçe ve mahalleler…
ALANYA
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Alanya, Merkez Emişbeleni Çetin, Merkez Payallar Barutçular, Merkez Payallar Merkez, Merkez Payallar Mah. Barutçular Cd, Merkez Payallar Mah. Dereyatak Sk. Kesinti Saatleri: 23/01/2024 09:30:00 - 23/01/2024 16:30:00
DÖŞEMEALTI
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Döşemealtı, Merkez Yeşilbayır 4721, Merkez Yeşilbayır 4737, Merkez Yeşilbayır Mah. 4722 Sk., Merkez Yeşilbayır Mah. Mehmet Akif Ersoy Cd.
KESİNTİ SAATLERİ: 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 16:00:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Döşemealtı, Merkez Ayanlar, Merkez Aydınlar, Merkez Orta, Merkez Orta Mah. 7430 Sk., Merkez Orta Mah. Meydan Cd., Merkez Yağca Mah. 2577 Sk., Merkez Yağca Mah. Yağca Sk., Merkez Yağca Yağca, Merkez Yağca Yağca Yaylası, Merkez Çığlık, Merkez Çığlık Mah.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 14:00:00
GAZİPAŞA
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Gazipaşa, Merkez Cumhuriyet Cebeli, Merkez Cumhuriyet Mah., Merkez Cumhuriyet Mah. Kemer Cd., Merkez Pazarcı Kemer, Merkez Pazarcı Mah. Mustafa Yüceson Cd., Merkez Pazarcı Mah. Uğur Mumcu Cd., Merkez Pazarcı Uğur Mumcu 9.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 16:00:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Gazipaşa, Merkez Macar Mah. Macar/18.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 16:00:00
KAŞ
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Kaş, Merkez Andifli 1, Merkez Andifli Eski Antalya, Merkez Andifli Mah., Merkez Ağullu Eski Antalya, Merkez Ağullu Mah. 11/1 Sk., Merkez Ağullu Mah. 110 Ada 11 Parsel, Merkez Bayındır Mah., Merkez Bayındır Büyük Çakıl, Merkez Bayındır Mah. Yukarı Sk., Merkez Bayındır Mah. Çetikli Kümeevler Sk., Merkez Karadağ Mah. 148 Ada 20 Parsel.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 16:00:00
KEMER
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Kemer, Merkez Beycık, Merkez Beycik, Merkez Beycik Mah., Merkez Beycik Mah., Merkez Beycik Mah., Merkez Yeni Mah. 437 Sk.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 16:00:00
KEPEZ
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Kepez, Merkez Altınova Orta 1 Nolu, Merkez Altınova Orta Mah. Atasever Sk., Merkez Altınova Orta Mah. Atasever Sk.
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Kepez, Merkez Altınova Orta Güçlü, Merkez Altınova Orta Mah. 108 Sk., Merkez Altınova Orta Mah. Özen Sk., Merkez Altınova Orta Özen, Merkez Altınova Sinan 5 Nolu.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 10:00:00- 23/01/2024 13:00:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Kepez, Merkez Altınova Düden Mah. Ptt Çıkmaz Sk., Merkez Altınova Düden Ptt Çıkmaz, Merkez Altınova Orta 2 Nolu, Merkez Altınova Orta Mah. 1 Nolu Sk., Merkez Altınova Orta Mah. Antalya Cd.
Kesinti Saatleri: 23/01/2024 10:00:00- 23/01/2024 13:00:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Antalya, Kepez, Merkez Başköy Mah. Manavlar Cd.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.