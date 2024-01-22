22 Oca 2024 - 13:13 - Gündem

Antalya’da elektrik kesintisi hayatı felç edecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kesintilerin saatlerce sürmesi bekleniyor. 23 Ocak 2024 tarihinde Antalya'da planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahalleleri etkileyecek. İşte o ilçe ve mahalleler…