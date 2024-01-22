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Samsun’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

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Samsun ‘da 23 Ocak 2024 tarihinde bir dizi elektrik kesintisi yaşanması planlanıyor. Bu kesintiler, farklı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek tahmini süreleri 7 saat 30 dakika olarak sürecek. Aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanması planlanıyor.

Samsun’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak mask
Samsun’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak
Samsun’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Samsun ‘da 23 Ocak 2024 tarihinde bir dizi elektrik kesintisi yaşanacak. İşte ayrıntılar…

ÇARŞAMBA İLÇESİ:

Kürtün Mahallesi, Çaltı, Hürriyet, İstiklal Mahalleleri, Oymalı Mahallesi, Bayramlı Mahallesi,Çay Mahallesi,Gazi Mahallesi,Dalbahçe Mahallesi,Gülyazı, Soğucak, Musçalı Mahalleleri,Yukarı Ağcagüney Mahallesi,Yukarı Ağcagüney Mahallesi,Ağcagüney, Aşağımusalla, Aşıkli, Bayramli, Bezirgan, Eğridere, Esençay, Esentepe, Güldere, Gülören, Kabaceviz, Karakaya, Konukluk, Köroğlu, Porsuk, Saraçli, Şeyhgüven, Yeşildere Mahalleleri,Sarıcalı Mahallesi,Muslubey Mahallesi,Terme Mahallesi,Uludere Mahallesi,Aşağıdikencik, Damlataş, Yenikaracalı Mahalleleri,Yukarikestanepinar Mahallesi,Gölyazi, Ortasöğütlü, Özyurt Mahalleleri,Karacali, Karkucak, Ortasöğütlü, Söğütlü, Yukarisögütlü MahalleleriÖğürlü Mahallesi,Altunlu, Bazlamaç, Uzungazi Mahalleleri,Konakören, Suluca, Yenidoğan, Kizilot Mahalleleri,Dalbahçe Mahallesi,Kocamanbaşi, Oğuzlu Mahalleleri,Arica, Esen, Gömlekhisar, Halkahavli, Hayranli, Ovacik, Ç. Karabük, Çamlikonak Mahalleleri,Kabaklik MahallesiTacalan, Yayla, Yukarikestanepinar Mahalleleri,Teri̇ce, Yeni̇köy Mahalleleri,Çi̇ftli̇kköy Mahallesi,Göltepe Mahallesi,Karayonca, Tacalan Mahalleleri,İncesu Mahallesi.

Elektrik kesintileri genellikle belirtilen tarih ve saatler arasında gerçekleşecek. Vatandaşların bu süreçte gerekli önlemleri alması ve elektrik kesintisi süresince mağdur olmamak için gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.  Elektrik kesintisi planlamaları, genellikle bakım ve iyileştirme çalışmalarının etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yapılıyor.

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22 Oca 2024 - 13:11 Samsun- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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