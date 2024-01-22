Mardin ve Gaziantep bu uyarı size geldi

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23 Ocak 2024 Salı günü Gaziantep iline bağlı Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Peki kesinti kaç saat sürecek? Ayrıca mardin’de de elektrik kesintisi saatlerce sürecek.

Karkamış ilçesinde 23 Ocak 2024 Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Nizip ilçesinde 23 Ocak 2024 Salı günü 09:00 - 16:30 saatleri arasında "Kefarşıh Yolu" ve "Naimler" bölgelerinde kesinti yapılacak.

Nurdağı ilçesinde 23 Ocak 2024 Salı günü 09:30 - 16:30 saatleri arasında "Yalangoz" ve "Naimler" bölgelerinde kesinti yapılacak.

Oğuzeli ilçesinde 23 Ocak 2024 Salı günü 09:00 - 16:30 saatleri arasında çeşitli mahallelerde kesinti yapılacak. Bu mahalleler: Büyükkaracaören, Küçükkaracaören, Ermiş, Hötoğlu, Bostanlı, İnkılap, Kuruçay, Sevindi, Karadumanlar, Üçdamlar, Üçkubbe.

MARDİN’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Ocak 2024 tarihinde Mardin'in Nusaybin, Midyat, Mazıdağı, Kızıltepe, Derik ve Artuklu ilçelerinde planlı elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgiler bulunuyor.

KESİNTİ TARİH VE SAATLERİ

23 Ocak 2024 tarihinde, 6 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak.

Kesinti süreleri farklı saat aralıklarında gerçekleşecek, bazıları 10 saate kadar sürecek.

KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Nusaybin ilçesinde Bahçebaşı mahallesinde 09:00 - 16:20 saatleri arasında kesinti olacak.

Nusaybin ilçesinde Girnavas ve Beylik mahallelerinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Midyat ilçesinde çok sayıda mahallede 09:00 - 17:00 saatleri arasında kesintiler yaşanacak.

Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu mahallesinde 13:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Kızıltepe ilçesinde İpek mahallesinde 12:00 - 16:15 saatleri arasında kesinti olacak.

Artuklu ilçesinde İstasyon, Çiftlikköy, Yaylı, Göllü, Eskin ve diğer birçok mahallede 13:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.