22 Oca 2024 - 13:02 - Gündem

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat Kesintiler saatler sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Tekirdağ'da 23 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte Tekirdağ, Edirne’de 23 Ocak Salı günü yaşanacak olan elektrik kesintisinin detayları…