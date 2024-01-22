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Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat Kesintiler saatler sürecek

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Tekirdağ'da 23 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte Tekirdağ, Edirne’de 23 Ocak Salı günü yaşanacak olan elektrik kesintisinin detayları…

Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat Kesintiler saatler sürecek mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Tekirdağ'da 23 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte Tekirdağ, Edirne illerinde 23 Ocak Salı günü yaşanacak olan elektrik kesintisinin detayları…

KAPAKLI

Kesinti Süresi: 5 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Cumhuriyet

Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 14:00

ÇORLU

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Önerler

Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 13:00

SÜLEYMANPAŞA

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen İlçe: Süleymanpaşa

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Karacakılavuz

Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 17:00

MALKARA

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen İlçe: Malkara

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Tekkeköy

Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 10:00

Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 12:00

Elektrik kesintileri planlı kesintilerdir ve belirtilen süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Vatandaşlar, belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yaşanabileceği için gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

HAVSA

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen İlçe: Havsa

Etkilenen Bölgeler: Abalar-Abalar Mücavir

Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 12:00

Vatandaşlar, belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yaşanabileceği için gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

 

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22 Oca 2024 - 13:02 - Gündem

Muhabir  Besime Güner

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