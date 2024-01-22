Edirne ve Tekirdağ yarın dikkat Kesintiler saatler sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Tekirdağ'da 23 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte Tekirdağ, Edirne illerinde 23 Ocak Salı günü yaşanacak olan elektrik kesintisinin detayları…
KAPAKLI
Kesinti Süresi: 5 saat
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Cumhuriyet
Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 14:00
ÇORLU
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Önerler
Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 13:00
SÜLEYMANPAŞA
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen İlçe: Süleymanpaşa
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Karacakılavuz
Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 17:00
MALKARA
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen İlçe: Malkara
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Tekkeköy
Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 10:00
Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 12:00
Elektrik kesintileri planlı kesintilerdir ve belirtilen süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Vatandaşlar, belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yaşanabileceği için gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.
EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
HAVSA
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen İlçe: Havsa
Etkilenen Bölgeler: Abalar-Abalar Mücavir
Başlama Zamanı: 23 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 23 Ocak 2024 Salı 12:00
Vatandaşlar, belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yaşanabileceği için gerekli önlemleri almaları öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.