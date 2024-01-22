13 kente sarı alarm! Malatya’da son durum

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Türkiye genelimde çoğu ilde yağışlı hava hâkim. Malatya pazartesi sabahına yağmurlu hava ile uyandı. Meteoroloji’nin açıklamalarına göre, yağışlı hava etkisini sürdürecek. İşte sarı alarm verilen 13 il…

İç Anadolu'da Konya ve Aksaray'da kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı uyarıda yapıldı.

Güney Ege'de, pazar gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın etkisini pazar günü öğle saatlerinde kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor.

"SARI" ALARM VERİLEN İLLER:

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen iller şunlar: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye.

Kaynak: Haber Merkezi