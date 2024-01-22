2024 Miraç Kandili ne zaman?

İslam aleminde önemli günlerden biri olan Miraç Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kandil takvimine göre 2024 yılında 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri merakla beklenirken, Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili, İslamiyet için büyük bir öneme sahip.

Miraç Kandili, İslam dininde Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine dayanmakta. Bu olay, İslam'ın ilk zamanlarında ibadet kurallarının belirlenmesinde etkili oldu. Miraç sırasında, namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenen Hz. Muhammed, bu önemli bilgiyi Müslümanlara aktardı.

Miraç Kandili, İslam coğrafyasında geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Bu olay, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan namazın beş vakit olarak belirlenmesine ve Müslümanlara cennete girecekleri müjdesinin verilmesine vesile oldu.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilen bir gece olup, bu kandil gecesinde dualar, ibadetler ve manevi faaliyetler artar. Müslümanlar, bu özel günde birbirlerine hayır dualarında bulunarak, sevdikleriyle birlikte dua ve ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Bu yıl Miraç Kandili'nin 6 Şubat 2024 Salı gününe denk gelmesiyle, Müslümanlar bu kutsal gecede bir araya gelerek manevi bir atmosferde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi