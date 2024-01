Pazar tezgâhlarını dolaşarak esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Güder, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Güder, “Pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarımızla görüşme yaparak istek ve taleplerini dinliyor; onlar için çözüm üretiyoruz” dedi.

“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Pazar yerindeki esnaflar ile konuşan Osman Güder, “Pazarcıların her birinin, şehrimizin sosyal ve ekonomik dokusunda önemli bir rolü var. Pazarımızın renkli ve canlı atmosferini oluşturan esnaflarımız, şehrimizin de can damarı. Belediye olarak her alanda olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde her zaman esnafımızın, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapmaları için esnafımızla birlikte hareket ediyoruz. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hükümetimizle, bakanlığımızla sürekli istişare içindeyiz. Kentsel dönüşüm noktasında gerekli adımları atıyoruz. Ticari alanlar için de aynı şekilde gerekli adımları atarak vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Hep birlikte el ele vererek Malatya’mızı, Battalgazi’mizi ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN