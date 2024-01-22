Kayseri ve Niğde dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin, Ebiç mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre, Barbaros mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,

Yarın 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesine,

Yarın 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Burç Köyü bölgesine,

Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere, İnönü, Yenice mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dumlupınar, Zafer mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet, Devlet, Yeni, Edikli Beldesi Cumhuriyet mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Çanakçı, Koçak, Kozluca bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut, Çövek, Doğu, Kadılar, Kemalpaşa, Tekneçukur mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.