22 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“TOPGÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
AKPINAR MAHALLESİ, BUHARA CADDESİ, MATİM İŞ MERKEZİ KARŞISI, ZiRAAT BANKASI YANI NO: 123/C
24 SAAT AÇIK
SEZER ECZANESİ - BATTALGAZİ
HİDAYET MAHALLESİ, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
DÖRTYOL ECZANESİ - YEŞİLYURT
FAHRİ KAYAHAN BULVARI, NİKÂH SARAYI YANI, KONTEYNER KENT, NO:12, YEŞİLYURT
24 SAAT AÇIK
ÜMİT ECZANESİ – YEŞİLYURT
SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.