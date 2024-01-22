- Sağlık

22 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“TOPGÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

 AKPINAR MAHALLESİ, BUHARA CADDESİ, MATİM İŞ MERKEZİ KARŞISI, ZiRAAT BANKASI YANI NO: 123/C

24 SAAT AÇIK

SEZER ECZANESİ - BATTALGAZİ

HİDAYET MAHALLESİ, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

DÖRTYOL ECZANESİ - YEŞİLYURT

FAHRİ KAYAHAN BULVARI, NİKÂH SARAYI YANI, KONTEYNER KENT, NO:12, YEŞİLYURT

24 SAAT AÇIK

ÜMİT ECZANESİ – YEŞİLYURT

SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

24 SAAT AÇIK”

 

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22 Oca 2024 - 11:08 Malatya- Sağlık

Muhabir  Murat İpekten

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