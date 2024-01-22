Soğuk kar yağmur derken Malatya’ya bir uyarı daha geldi Saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü, Güzelköy, Kurucaova, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy, Yakınca mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Salkonak mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Deregezen, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, İçmece, Morhamam, Aşağısülmenli, Yeni, Bahçelievler, Tepebağ, Karaca, Eskiarapgir, Boğazlı, Yukarısülmenli, Asar, Dolaylı, Boztepe, Alhasuşağı, İsaköy, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Narmikan, Tarlacık, Çiftlik, Yürektaşı, Çavuşköy, Asmaca, Güveçli, Parçikan, Boyaca, Doydum, Meşeli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Bozan, Armutlu, Ballıkaya, Yeniköy, Karahüyük, Akören, Eymik, Kızık, Kuruttaş, Güngören, Kömürlük, Gökağaç, Göçeruşağı, Şotik, Çayırlı, Kızıluşağı, Koyuncu, Konakbaşı, Ambarcık, Karababa, Gümüşlü, Yoncalı, Koçak, Sugeçti, Çakmak, Eğribük mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.